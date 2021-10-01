Saner'den Oğuzhan Asiltürk İçin Başsağlığı Mesajı

Başbakan Ersan Saner, Türkiye'de hayatını kaybeden Milli Görüş hareketinin önde gelen isimlerinden ve Barış Harekatı döneiminde bakanlık görevi yapmış olan Oğuzhan Asiltürk için taziye mesajı yayımladı.

Saner mesajında şunları kaydetti:

"1974 Kıbrıs Barış Harekatı döneminde Anavatan Türkiye İçişleri Bakanlığı görevinde bulunan , son olarak 20 Temmuz ‘daki Barış ve Özgürlük Bayramımız için KKTC’ye gelen değerli siyaset adamı Oğuzhan Asiltürk’ün ölümünü büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet , ailesi, yakınları ve milletimize başsağlığı diliyorum."

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01/10/2021 12:20