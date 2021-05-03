Saner’den turizm taşımacılarına müjde!

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03/05/2021

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Saner’den turizm taşımacılarına müjde!

Başbakan Ersan Saner, BRT'de bir programa telefonla bağlanarak, turizm taşımacılarına maddi destek verileceğini açıkladı.

Saner, pandemi döneminde işleri olumsuz etkilenen turizm taşımacılarına ‘Covid-19 desteği’ yapılacağını duyurdu.

Saner, turizm taşımacılığı sektöründe çalışan 237 kişiye destek verilmesi için Bakanlar Kurulu'nda karar ürettiklerini ifade etti.

Salgın nedeniyle turizm taşımacılığı yapan vatandaşların ciddi sıkıntılar çektiğini kaydeden Saner, Turizm Bakanlığı’nın bu konuda mağdur olan turizm taşımacılarına ‘Covid-19 desteği’ yapılacağını ekledi.

03/05/2021 18:46
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TAGS: kktc, turizm, türkiye, haberkibris
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