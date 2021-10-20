Saner’in video skandalının ardından 2 senaryo gündemde

Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersan Saner’in bugün başbakanlıktan izne çıkacağı, partisindeki görevlerinden de istifa etmesinin ardından hangi senaryoların gündeme geleceği konuşuluyor.

Saner’in Ulusal Birlik Partisi’ndeki tüm görevlerinden istifa edeceği, Başbakanlık’taki görevinden de izne ayrılmasına kesin gözle bakılırken bu olayların ardından hükümette nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.

Olası senaryolara göre Başbakan Ersan Saner’in izne ayrılmasının ardından Bakanlar Kurulu içerisinden bir bakana vekalet vermesi konuşulan en olası senaryo olarak öne çıkıyor. Saner’in siyasi hayatına da son vereceğini açıklamasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu arada gündeme gelen ikinci bir senaryo ise en erken zamanda bir seçime gidilmesi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ülkede bir hükümetin oluşmayacağını açıklayarak en erken zamanda seçim çağrısı yapması ve en erken zamanda seçime gitmesi.

Gün içerisinde Ulusal Birlik Partisi’nde yapılacak değerlendirmeler sonrasında bundan sonra izlenecek yolun netleşeceği belirtiliyor. Bu arada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Bakanlar Kurulu’nu makamına çağırarak bir toplantı gerçekleştirebileceği de kulislerde konuşuluyor.

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20/10/2021 11:39