Saner:'UBP Cumhurbaşkanı aday adayını kabul etmiş değildir'

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Ersan Saner, ‘Birinci Boyut’ programına katılarak UBP’nin Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin nasıl bir yol izleyeceğini değerlendirdi.

UBP’nin Onursal Başkanı, Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun “Ben olsam, 11 Ekim’de partinin kuruluş günü Cumhurbaşkanı adayımızı açıklardım” sözlerine ilişkin bir soruya Ersan Saner, Üçüncü Cumhurbaşkanından, Onursal Başkanından farklı bir açıklama yapmadığıma inandığını ifade etti.

Saner, “Sayın Eroğlu’nun kendi tecrübesi, deneyimi bunu ülkede yatsıyacak birinin da olmadığını düşünüyorum,kendinin varolan bu özelliklerinin. Tecrübesi ile bunu ifade etmişse, biz de UBP olarak ben Genel Sekreter olarak Ekim ayının sonunda cumhurbaşkanı adayımızı açıklamayı planlıyoruz dedimse burada 5-10 günlük fark çok da önemli değil. Ama Ekim ayının sonunda kısmetse çok büyük bir ihtimalle ama kesin hatlar çizmek istemiyorum çünkü daha önce yaşadığım tecrübeler vardır. Vermiş olduğumuz beyanat Ekim ayının sonunda sayın onursal başkanımızda 11’inde açıklarım dedi. Sonuç olarak şuan itibarıyla tarih ikimizde de Ekim ayı olarak görülüyor. Bu çerçevede UBP tüm yetkili organlarında konuyu tartıştıktan sonra gerekli açıklamayı yapacaktır”dedi.

Parti tüzüğünde, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki maddesinin “Adayı Parti Meclisi belirler” ifadesinin bulunduğunu kaydeden Saner, “Parti Meclisi’nin sözü üzerinde kimse olamayacağına göre, bu kararı Parti Meclisi’nin vermesi gerekiyor” dedi.

Bir ara kendisinin isminin de “UBP’nin Cumhurbaşkanı adayı” olarak geçtiğinin sorulması üzerine Saner, “Ersan Saner hiçbir zaman Cumhurbaşkanı adayı olmadı.

Ben de sizin gibi basındaki arkadaşlarımdan duydum. Bugüne kadar edindiğim tecrübelere baktığımda birinin ben cumhurbaşkanı adayıyım deme lüksünün olmadığına inanlardanım. Çünkü cumhurbaşkanlığı adaylığı bir kişiye genel olarak parti tarafından tevdi edilir. Ağırlıklı olarak bir parti başkanı veya toplumda yer etmiş ciddi bir kişi tecrübesine güvenen bir kişi olarak gerçekleşmesi gerektiğine inannıyorum. Bu çerçevede düşündüğümde ben hiç bir gün hiç bir yerde Ersan Saner olarak Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili ne bir görüş ortaya koydum ne bu konuda bir yorum yaptım” diye konuştu.

Saner, UBP’nin cumhurbaşkan aday adayını bugün itibarıyla henüz kabul etmiş olmadığını da açıkladı.

Ersan Saner, “Partimiz henüz bugüne kadar UBP Cumhurbaşkanı aday adayını kabul etmiş değildir. Bu konuda gönlünde cumhurbaşkanlığı yatan arkadaşlarımızın bazı ifadeleri olabilir. Ama UBP Genel Sekreteri olarak ben konuşulanlardan çok partinin prensip olarak ilkelerine baktığımda henüz UBP cumhurbaşkan aday adayı kabul etmiş değildir bugün itibarıyla”dedi.

UBP Parti Meclisi’nin cumhurbaşkan adayını nasıl ve hangi yöntemlerle belirleyeceğini çok iyi bildiğine de vurgu yapan Saner, “Burada ama esas sağda bir birlik içinde cumhurbaşkanlığı makamını nasıl alabilirizin yorumunun yapılması gerekir” şeklinde konuştu.

UBP Genel Sekreteri Ersan Saner, politikada keskin hatlarla hareket etmenin mümkün olmadığını da vurguladı.

Saner, sağ partilerin cumhurbaşkanlığı seçiminde güçlü olabilen adayın etrafında kenetlenmesi gerektiğini söyledi.

Saner, “Çatı aday ‘X’ ya da ‘Y’ partiden olur demem doğru olmaz.Kendini sağ olarak niteleyebilen herkesin kazanabilecek adayın arkasında durup, KKTC’nin yaşatılması için gereğini yapmak zorunluluğu olduğuna inanırım. Ancak UBP de en büyük parti olduğu için mesela bir örnek verelim. Anavatan’da Galatasaray ile Aydınspor yada Finikespor maç yaparsa, bu maçta Galatasaray’a karşı Finikespor’un galip gelme olasılığı o olasılığı gören vatandaşlar arasında neyse siyasi partiler arasında da öyledir. Doğru aday bu şekilde belirlenerek, güçlü olabilen adayın etrafında kenetlenerek bu işi sağ kesimin tümünün biraraya gelerek kazanması için herşeyi ortaya koyması gerekir. UBP’de bunu rakamlar ve en son seçim söylüyor; en büyük parti olması sebebiyle bu konuda iddialı bir şekilde yer alacaktır. Eğer bu inanç UBP’li bir aday ile kazanılacak yönünde ise de UBP cumhurbaşkan adayını göstererek bu cumhurbaşkanlığını alacaktır” dedi.

(BRT)

09/10/2019 17:59