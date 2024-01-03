Sanık Halil Bağcı: Ahmet Bozkurt’u ve ailesini tanımıyorum

İsias Otel'in fenni mesulü inşaat mühendisi sanık Halil Bağcı, “Hayatı boyunca İsias inşaatına hiç gitmediğini, Ahmet Bozkurt’u ve ailesini hiç tanımadığını” söyledi, “Hiç tanımadığım birine nasıl proje yapabilirim” dedi.

Bina yapılırken projelere göre yapılıp yapılmadığını bilmediğini savunan Bağcı, betonarme statik projesini hazırlamadığını kaydetti.

Müşteki avukatların sorularını yanıtlayan Halil Bağcı, ruhsatlandırma işlemi yapılırken raporun nasıl hazırlandığını anlattı. Rapor konusunda Belediye görevlileriyle muhatap olmadığını ifade eden Bağcı, raporu hazırlarken tüm tabliye katları çatı dahil 14 olarak saydığını, bodrum kata göre karşılaştırma yaptığını söyledi.

“Değişen kullanım durumunu dikkate alıp almadığı” sorusu üzerine ise Bağcı, “Proje değil hesaplar incelenir. Benim yazdığım raporda öyle bir ifadede bulunmadım, sadece bodrum kata göre ruhsatlandırma yaptım” ifadelerini kullandı.