Sanık Özcömert, kararını değiştirdi

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da 5 Ekim 2017 tarihinde eski sevgilisi olan hemşire Halime Çetin’i tasarrufundaki kanunsuz av tüfeği ile 4 el ateş ederek öldüren sanık Hayrettin Özcömert’ten şok karar. 9 Nisan 2018 tarihinde Ağır Ceza Mahkemesi’nde itham edilen sanık Özcömert, itham edildiği 9 davayı kabul ederken birinci dava olan “Taammüden adam öldürme” davasını kabul etmemişti. Sanık Özcömert’in kabul etmediği “Taammüden adam öldürme” davasının duruşmasına başlanması beklenirken, dün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti huzuruna çıkan sanık Özcömert kararını değişerek “Taammüden adam öldürme” davasını da kabul etti. Halime Çetin’i planlayarak öldürdüğünü kabul etmesinin ardından birinci dava olan “Taammüden adam öldürme” davasından yeniden itham edilen sanık Özcömert, konuşma yetisini kaybettiği için ithama yazılı olarak “Kabul ediyorum” cevabını verdi.

Dava 9 Temmuz tarihine ertelendi...

İddia Makamı adına davayı yürüten Savcı Serhan Bundak, davaya ilişkin olguları aktarmak için kısa süreli bir tehir talebinde bulundu. Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti ise olguların aktarılması için davayı 9 Temmuz tarihine erteledi.