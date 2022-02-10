Sanitas SPA ve Kıbrıs Developments iş birliği ile Kıbrıs’a büyük yatırım

12 şubesi ile Türkiye’nin SPA & wellness alanındaki lider kuruluşlarından olan Sanitas SPA, Kıbrıs’ta gayrimenkul sektörüne getirdiği standartlar ile öncülük eden, ödüllü marka konut projeleri hayata geçiren Kıbrıs Developments iş birliği ile hizmetlerini Kıbrıs’a da taşımaya başladı.

Kıbrıs Developments’in Girne, Alsancak bölgesinde inşa ettiği prestijli Natura Cyprus sitesinde yer alan Ravine SPA’nın işletmesini alan Sanitas SPA, 1 Nisan 2022 tarihi itibariyle, SPA, Türk hamamı, cilt ve vücut bakımları, fizyoterapi gibi modern çağda wellness’ı kapsayan tüm hizmetlerini Kıbrıs’ta da sunmaya başlıyor. Ravine SPA ile Sanitas SPA arasındaki anlaşma 08 Şubat 2022 tarihinde, bir basın lansmanı ile İstanbul’da, Çırağan Palace Kempinski otelinde imzalandı.

Sanitas SPA yönetimindeki Ravine SPA hizmetleri, oldukça elit bir site olan Natura’da yaşayan İngiltere, İsveç, Norveç, Almanya, Kazakistan, Türkiye, Rusya ve KKTC’den konut sahiplerinin yanı sıra, Kıbrıs halkı, bölgede yaşayan expat’lar, yabancılar ve turistlerin kullanımında olacak. Ravine SPA, Natura sitesinin Alsancak Milli Park’a en yakın köşesinde, dağ, deniz ve orman manzarası ile iç içe, eşsiz bir konuma sahip bulunuyor.

Sanitas Spa & Wellness Kurucu Ortağı Şebnem Akman Balta ve Kıbrıs Developments Proje Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Harper Özbirim, iş birliklerinin Kıbrıs’a, bölgedeki sağlık sektörü ve turizmine büyük katkı sağlayacağını söyledi. Sanitas SPA ve Kıbrıs Developments, yaptıkları tüm projelerde kendilerini ‘Destinasyon geliştirici’ olarak tanımlıyor ve hizmetlerinin bulundukları bölgelerin marka değerini yükseltmesi için çalışıyor.

Kuzey Kıbrıs’ta Blue Way Group bünyesinde 37 yıllık deneyimi ile konut sektörüne yön veren, ödüllü marka projeler hayata geçirerek Batı Girne bölgesinde katma değer yaratan Kıbrıs Developments’in Proje Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Harper Özbirim, Sanitas SPA ile iş birliğine ilişkin şunları söyledi: “Kıbrıs Developments olarak Batı Girne bölgesinde yaptığımız yatırımlar ile bölgenin marka değerini de yükseltmekteyiz. Bu nedenle de kendimizi Gayrimenkul Geliştirici’den (Real Estate Developer) ziyade Destinasyon Geliştirici (Destination Developer) olarak tanımlamaktayız. Sanitas SPA ile yapmış olduğumuz iş birliği de özelde yatırımlarımızı yoğunlaştırdığımız Batı Girne bölgesine, genelde ise KKTC’ye katma değer sağlayacak öneme sahiptir. Uzun yıllardır başarılı girişimlerini takip ve takdir ettiğimiz Sanitas SPA & Wellness ile iş birliğimizin örnek gösterileceğinden eminiz. Ülkemizde SPA hizmetlerini en üst seviyede sunacağımız için büyük mutluluk duyuyoruz”.

“Dokunuşun Farklılığı” ilkesi ile en üst düzeyde SPA ve Türk Hamamı hizmeti sunan Sanitas SPA, Türkiye Kempinski oteller zincirinde 15 yıldır, Türkiye Robinson TUI otellerinde ise 25 yıldır kesintisiz hizmet sunuyor. Çırağan Palace Kemspinski’den sonra, geçtiğimiz sene İstanbul’da 2. şubesini Kemer Country Club’da açan Sanitas SPA’nın Kurucu Ortağı PhD. Şebnem Akman Balta, Kıbrıs’taki yatırıma ilişkin, “Kıbrıs zaten bizim yavru vatanımız, mavi vatanımız ve Avrupa ile sınır kapımız. Turizm sektöründe güçlü bir yeri olan Kıbrıs, şimdi de lüks segment’te kaliteli SPA hizmetlerine sahip olacak. Sanitas SPA markası ile Kıbrıs Development markası güçlerini birleşerek, sağlık turizmi dahil, Kıbrıs’a yeni bir güç kazandıracağız” dedi.

Bu habere tepkiniz:



10/02/2022 17:04