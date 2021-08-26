Sanki her şeyi tarumar etmeye yeminli bir hükümet yapısı

Geçtiğimiz Cuma günü yayını kapatırken, “Tüpgaza 20- 30 TL arası zam gelecek” demiştim. Hem Başbakan hem de Ekonomi Bakanı “tüp gaza zam haberi yalan” dedi, Pazartesi. 48 saat geçmeden “17 TL zam” teklifi yaptılar, iyi mi? Naparsınız ama?

Müneccim değilim… Uluslararası piyasalarda gaz hammaddesi 250 dolar civarı arttı. Adaya gaz sağlayan iki firma da fiyatı ayarladı. Üretici üç firma da buna uygun fiyat belirledi ve hükümete sundu. Kaçınılmaz yani bu zam. Bunda bile hükümetin nasıl beceriksiz olduğunu gördük

Devlet kurumları ile var. Zammın nasıl olmayacağı belli. Öyle pehlivan gibi ortaya çıkıp “zam olmayacak” demekle olsaydı… Döviz karşısında TL eriyor. Gaz zammı da bunun devamı. Fiyat İstikrar Fonu işte bu işe yarar. Halen piyasada olan satılmamış tüplerden elde edilecek karı zamdan düşmeniz gerekirken, ancak laf

Bakınız, bu 107 TL var ya, henüz öneri. Piyasada halen gaz yok, halen kaça satılacağı bilinmiyor. Stokçu denilen işletmeler, askere, restauranta sözleşmeyle vermek zorunda olduğu gazı tutmak zorunda. Burada esas suç, gaz üretim zincirini sağlayamayan kafası karışık hükümet yöneticilerinde

Gaz olayı da bizlere gösterdi. Yönetemiyorlar. Kafaları devlet işlerinde, vatandaş refahında değil. Kafalar kurultayda, kafalar seçimde. Çok abartmış olmayım ama, halk gerçekten her alanda belirsizliğe itiliyor. Ortada bir hükümet yok, kötü olan UBP’liler bunu seyrediyor. YDP UBP’yi de yönetiyor. Bu güç kavgası bize zarar veriyor

Pandemide de ciddi bir kriz var artık. Anlatayım. 100 yataklı Acil Durum Hastanesi doldu. Göğüs Karantina diye bilinen 22 yataklı alan açıldı. İki bina arasında 1 km yürüme mesafesi var. Sisteme yeni doktor ve hemşire girmesi lazım, kimsenin umurunda değil.

Devam edeyim. Acil Durum Hastanesindeki 24 yataklı yoğun bakım da doldu. Dün 19’du, bir annemizi kaybettik. Sabah bir kişi girdi, yine 19 yatak dolu. Yeni bir yoğun bakım kaçınılmaz. Kış ayları öncesi şart. 22 yataklı bir yoğun bakım alanı için gerekli yatak, tıbbi malzeme hazır. Hemen açılabilir

Peki sorun?? Personel. Ayrı bir binada covid 19 hastalarının tedavisi için yeni doktor ve hemşire lazım. Yeni bir yoğun bakım için de hemşire lazım. Toplam 20 hemşire için Maliye Bakanlığının acil adım atması istendi, “Alamayız başka yerlerden çağırın” dendi. Başka yerde hemşire kalmadı zaten… izin yapmıyorlar, ek mesai almadan çalışıyorlar

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Maliye Bakanlığı müsteşarı peşinde koşuyor, Sağlık Bakanı Başbakan ve maliye bakanının… Kollektif bir yönetim olmadığı gibi, sağlık bakanı be ekipleri de yapayalnız. Ne olacak biliyor musunuz? Ülke kapanacak.

Sağlık Üst Kurulu yatak ve ekip sıkıntısı nedeniyle ilk etapta gece eğlence mekanlarını kapatmak, düğünleri yasaklamak, sokağa çıkma yasağını saat 22’ye çekmek gibi kararlar almak zorunda. Sonra bugün 20 personel almayı reddeden Maliye “gelirler düştü” diye bağıracak

Yeterli yatak kapasitesi olduğu sürece ülke kapanmaz, hayat aynen devam eder. AdaPass’ın da devreye girdiği bu dönemde, denetim de artarsa, vakalar yükselmeyecek, düşmese de böyle devam edecek. Yatak kapasitesi ve yeterli personel sağlamakla yükümlü olan hükümet Pandemi yönetimine sırtını döndü

Yönetemiyorsunuz, gaylesizsiniz, beceriksizsiniz, kaynağı sadece kendinizin de ödendiği kamu maaşına aktarıyorsunuz, basit organizasyonlarla başa çıkamıyor, bencillikle halkı bilinmezliğe atıyorsunuz. Bunun da başında Ersan Saner, devamında Erhan Arıklı var. Bir de üstüne “kahraman” diye övülmeli bekliyorsunuz.

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26/08/2021 08:41