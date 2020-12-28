Sanki salgın günlerinde değiliz, KHK’nın fazla işi varmış, hemşire istihdam sınavını bir ay sonraya atıyor

Covid-19 salgınından önce de hastanelerde hekim- hemşire eksikliği vardı, sonrasında da bir türlü istenen seviyeye gelmedi.

Tüm birimlerde yetersizlik var, hekimlere, hemşirelere fazladan iş yükü biniyor.

Covid-19 vakalarıyla ilgilenen bir avuç insan oldukça yorulmuş durumda, hele de temas takip ekibi aylardır durmaksızın, dinlenmeksizin çalışıyor.

Çok önceden hem salgın ekiplerinin hem de genel olarak hastanelerin personel eksiklikleri tamamlanmalıydı.

Özellikle hastane personelinde baş gösterecek pozitif vakalar ve temaslılar çerçevesinde çok sayıda insanın tedaviye ve karantinaya alınabileceği önceden öngörülebilmeliydi.

Bakın işte; hastanede 3 hemşirede ve bir hastada görülen pozitif vakalar nedeniyle 21 hemşire karantinaya alındı, hastanede sıkıntı yaşanıyor, ameliyatlar iptal edildi, daha az hasta kabulü oldu, buna rağmen personelin iş yükü arttı.

Bir de “Pandemi Hastanesi” ya da diğer adıyla “Acil Durun Hastanesi” meselesi var.

Bu hastanenin personelsiz çalışamayacağı defalarca söylendi ama orasının ayrı bir hastane olabilmesi için gerekli personel istihdam edilmedi, bu amaçla en ufak bir çaba harcanmadı.

Gereksiz miydi bu hastane? Millet boşu boşuna mı kendini yırttı parçaladı pandemi hastanesi diye diye?

Gereksizse neden yapıldı, neden gidip Türkiye’den böyle bir hastane talebinde bulunuldu?

Neden apar topar gerekli izinler, vizeler de alınmadan hastane inşa edildi?

Neden görkemli açılışlar yapıldı, üzerine büyük büyük laflar edildi?

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin mevcut personeli ile pandemi hastanesinin de yürütülemeyeceği ortada.

Koskoca hastaneyi PCR testi yapmak için mi inşa ettiler?

Her defasında vakalar azaldığında başta Sağlık Bakanı olmak üzere yetkililer havaya giriyor, “buralara bir şey olmaz” diye düşünüyorlar, bir övünme tutturuyorlar.

İşte bakın, dünyaya kapalıyız, birçok sektör kapalı ama vakalar çıkıyor, vakalar artıyor, amiral gemisi hastanemizde de vakalar çıktı. Hastanede bu nedenle hizmetler aksadı.

Yani biz en kötü senaryoya göre tedbirimizi almalıyız, Sağlık Bakanı ve diğer yöneticiler havaya girmemeli, pandemi üzerinden övünmeyi, puan toplamayı bir tarafa bırakmalı.

Pandemi hastanesi inşa edilmeye başladığı gün, burasının personeliyle ilgili çalışma da başlatılmalıydı.

Hastane açıyorsunuz, personeli yok, elektriği yok, altyapısı eksik.

Sağlık Bakanı, elektriği bağlatamadı diye mecliste sızlanıp duruyor, şikayet ediyor.

Bakansınız, şikayet edeceğinize sorunları çözeceksiniz.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, hemşire eksiklikleri konusunda çalışma yaptıklarını ve 30 kadro için Kamu Hizmeti Komisyonu’na başvurduklarını söylüyor ama komisyon da onlara ocak ayını işaret etmiş.

Neden böyle olmuş biliyor musunuz?

Kamu Hizmeti Komisyonu’nun iş yükü varmış, dolayısıyla sınavlar ancak 30 Ocak’ta açılabilecekmiş…

Duyuyor musunuz olanları? Kamu Hizmeti Komisyonu’nun iş yükü varmış ve hemşire sınavı bir ayı aşkın sonra yapılabilirmiş.

Yahu hangi iş yükünden söz ediyorsunuz, deli misiniz zoli misiniz nesiniz?

Küresel bir salgındayız be efendiler, bakın dünyaya, bakın etrafımıza, her tarafta vakalar artıyor, insanlar ölüyor…

Ülkemize bakın, bizde de vakalar artıyor, salgının ekonomik bacağında işyerleri battı, kepenk indirdi, perişan durumda…

Bakın amiral gemisi hastanemize, pozitif vakalar çıkmış, 21 hemşire karantinaya alınmış…

Bu ülkede sağlık her şeyin önüne alınmış, bu nedenle dünyaya kapılarımız kapanmış, sektörlerin faaliyetleri durmuş, herkes kan ağlıyor, sağlığı öne alacaklarına, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun iş yükü varmış, sağlık personeli istihdamını erteliyor.

Yahu, bırakın elinizdeki işleri bir tarafa, sağlıkla ilgili istihdamları yapın, normal zamanda değiliz ki, salgın günlerindeyiz be efendiler, vakalar artıyor, insanların ölmesini mi istiyorsunuz?

Sağlık istihdamı öne alınmayacaksa, sağlık sistemi alarm verecekse, boş yere mi kapandık biz?

Sağlık Bakanının ve Kamu Hizmeti Komisyonu’nun keyfini mi bekleyeceğiz?

Her yerde “Önce sağlık” diyorsunuz da Kamu Hizmeti Komisyonu, önce başka işlerini mi bitirecek?

Sağlıktan ve salgından daha önemli ne işi olabilir ki komisyonun?

Gerçekten bu ülkede olanlara akıl erdirmek mümkün değil.

UBP, cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi ve sonrasında partizanca istihdamlar yapacağına, enerjisini hastaneye sağlık personeli istihdam etmeye harcasaydı, bugün bu konuları belki de konuşmuyor olacaktık.

“Başarı” deyip duruyorlar ya, sağlık çalışanlarının özverisi ve biraz şansımız olmasa halimiz dumandı.

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28/12/2020 21:45