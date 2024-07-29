Şanlı Erenköy Direnişi ve Erenköy Şehitleri 8 Ağustos'ta törenle anılacak

Şanlı Erenköy Direnişi’nin 60’ıncı Yıl Dönümü ve Erenköy Şehitler 8 Ağustos Perşembe günü Erenköy’de yapılacak törenle anılacak.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), Erenköy Direnişi’nin 60’ıncı Yıl Dönümü ve Erenköy Şehitlerini Anma Törenleri’ne katılacak basın mensuplarının kayıt yaptırmalarını istedi.

GKK Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, basın mensuplarının isim listelerinin en geç çarşamba saat 10.00’e kadar Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı-Lefkoşa Basın Bürosu’nun [email protected] mail adresine bildirmesi gerektiği belirtildi.

8 Ağustos Perşembe günü saat 10.00’da Erenköy’de icra edilecek törene katılacak basın mensupları için saat 5.30’da Lefkoşa’da Girne Kapısı'ndan hareket edecek servis aracı tahsis edildi.

Kendi imkânlarıyla Gemikonağı’ndaki 2’nci P.A.K. nizamiyesine gelecek basın mensuplarının ise saat 6.20’de 2’nci P.A.K. nizamiyesinde hazır bulunmaları gerekiyor. Buradaki araç saat 6.30’da Erenköy’e hareket edecek.