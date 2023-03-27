Şanlıurfa bir kez daha sele teslim oldu

Geçtiğimiz hafta sel nedeniyle 16 kişinin yaşamını Şanlıurfa'da yine afet yaşandı. Şehir bu sabah ikinci kez sel sularına teslim oldu.

Ev, iş yeri ve araçların hasar gördüğü baskınlarda yaşamını yitiren olmadı.

Yarımtepe, Akpınar, Akçahisar kırsal mahallelerini birbirine bağlayan grup yolları ise sel nedeniyle kapandı

Valilik sosyal medya hesabından uyarılarda bulunmuştu.

Şanlıurfa Valiliği, akşam saatlerinde aniden bastıran yağış konusunda vatandaşları uyardı. Valiliğin sosyal medya hesabından, “Şiddetli sağanak yağış ilimizde etkisini tekrar göstermekte olup, ekiplerimizin tamamı sahadadır. Gelen ihbarlar, ekiplerimiz tarafından titizlikle takip edilmektedir. Can ve mal güvenliği açısından vatandaşlarımızın tedbirli olmaları önem arz etmektedir” uyarısında bulunuldu.

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27/03/2023 10:39