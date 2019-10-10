Şanlıurfa ve Mardin'den acı haberler: 6 şehit, 70 yaralı

Suriye'de terör örgütlerince işgal edilen bölgelerden atılan havan mermileri Türkiye’de Şanlıurfa'nın Akçakale, Ceylanpınar ile Mardin'in Nusaybin ilçelerine düştü.

Şanlıurfa Valiliği, saldırılarda biri bebek 3 kişinin şehit olduğunu, 46 kişinin de yaralandığını açıkladı. Mardin Valiliği de saldırılarda 3 şehit, 24 de yaralı olduğunu duyurdu.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''09.10.2019 tarihinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile birlikte Suriye tarafından atılan havan ve roket mermilerinin İlimiz Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerimize isabet etmesi sonucu; Barış Pınarı Harekatının ilk şehidi Suriye uyruklu 9 aylık bebek Muhammed Omar ve Akçakale ilçemizde görevli Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı maliye memurumuz Cihan Güneş şehit olmuştur. Atılan roket ve havan mermilerinin isabeti sonucu 46 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız Akçakale Devlet Hastanesi ve diğer hastanelerimize sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. ''

MARDİN'DE 2 ŞEHİT, 24 YARALI

Suriye'de terör örgütlerince işgal edilen bölgelerden Mardin'in Nusaybin ilçesindeki sivil yerleşim yerlerine havan mermileriyle yapılan saldırılarda bir anne ve 2 çocuğu şehit düştü, 24 kişi yaralandı

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bölgelerden Nusaybin'e havanlı saldırı düzenlendi. Havan mermileri ilçe merkezinde bir binaya isabet etti.

Mardin Valiliği, Nusaybin ilçesinde Suriye sınırından atılan havan topları sonucunda 3 sivilin şehit düştüğünü, 24 kişinin yaralandığını bildirdi.

Şehit düşen sivillerin anne Fatma Yıldız (48) ile kızları Emine (12) ve Leyla Yıldız (15) olduğu öğrenildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

10/10/2019 19:20