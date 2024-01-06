Şanlıurfa'da 2 tırın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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06/01/2024

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Şanlıurfa'da 2 tırın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Türkiye'de Şanlıurfa'da tırlar kafa kafaya çarpıştı.

Halil Akay'ın kullandığı 63 K 8022 plakalı mısır yüklü tır, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolu 12. kilometresinde 01 Z 2490 plakalı makarna yüklü tır ile çarpıştı.

Kazada, Halil Akay olay yerinde hayatını kaybetti, diğer tırda bulunan ağır yaralı Halil Alkan ve Faruk Alkan, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Faruk Alkan, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

06/01/2024 11:48
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TAGS: Şanlıurfa’da 2 tırın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
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