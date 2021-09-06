Şanlıurfa’da 275 kilogram eroin ele geçirildi: Piyasa değeri 20 milyon lira

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır yolu üzerinde bir TIR'ı durdurdu.

PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 20 MİLYON LİRA

Tırda narkotik köpeği Kyra ile yapılan aramada dorse kısmına gizlenmiş piyasa değeri yaklaşık 20 milyon lira olan 529 paket halinde 275 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.

OLAYLA İLGİLİ İKİ KİŞİ GÖZALTINDA

Doğu illerinden batı illerine götürülmek istenen eroin maddesine el koyan ekipler, olayla ilgisi olduğundan şüphelendikleri 2 kişiyi gözaltına aldı.

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06/09/2021 12:17