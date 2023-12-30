Şanlıurfa’da kafenin önünde oturanlara silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Hayati Harrani Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, mahallede bulunan bir internet kafenin önünde oturanlara bir araçtan pompalı tüfekle ateş açıldı.

14 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Saldırı sonucu Veli Ç. (26), İsa Can Ö. (15), İdris T. (16), Yusuf A. (14) ve Sadık G.(20) yaralandı. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Yusuf A. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.