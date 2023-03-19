Şanlıurfa'nın 3 ilçesinde daha okullar tatil edildi

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Haliliye, Karaköprü ve Eyyübiye ilçelerindeki tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. 10 ilçede okullar yarın açılacak. Merkez ilçede ise eğitim 21 Mart salı günü başlayacak.

Şanlıurfa Valisi Ayhan, Twitter adresinden yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı:

"Mevcut durumumuzu değerlendirerek Haliliye, Karaköprü ve Eyyübiye ilçelerimizdeki tüm okullarda eğitime 20.03.2023 tarihinde gün daha ara verme kararı aldık. Diğer 10 ilçemizde okullar yarın açılıyor. 21.03.2023 Salı günü merkez ilçelerimizde de eğitimi başlatacağız."

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19/03/2023 21:05