Sano ve Silaj Yapacak Üreticilerin Bir Biçerdöver Ağzı Kadar Biçilmemiş Alan Bırakması Gerekiyor

Genel Tarım Sigortası Fonu, sano ve silaj yapacak üreticilere, bir miktar biçilmemiş alanı emare olarak bırakmaları gerektiğini hatırlattı.

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30/03/2022

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Sano ve Silaj Yapacak Üreticilerin Bir Biçerdöver Ağzı Kadar Biçilmemiş Alan Bırakması Gerekiyor

Genel Tarım Sigortası Fonu, sano ve silaj yapacak üreticilere, bir miktar biçilmemiş alanı emare olarak bırakmaları gerektiğini hatırlattı.

Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan yapılan açıklamada, ülkede hayvansal üretimin devamlılığı ve doğru besleme yöntemlerinin uygulanabilmesi için kaliteli kaba yeme (sano, silaj) ihtiyaç olduğuna dikkat çekti.

Tahıl ve yemlik baklagil üretimi yapan ve ürünlerini bu çerçevede değerlendirmek isteyen üreticilerin, Genel Tarım Sigortası Fonu’nun çalışmalarını tamamlayabilmesi için “2000 Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü” uyarınca parsellerin sağında ve/veya solunda ve/veya ortasında bir biçerdöver ağzı kadar (3 m) biçilmemiş alanı emare olarak bırakması gerektiği kaydedildi.

30/03/2022 14:37
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TAGS: Genel Tarım Sigortası Fonu, sano, silaj
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