Şans eseri çektiği evlilik teklifindeki çifti arıyor

ABD'li fotoğrafçı Matthew Dippel, California'daki Yosemite Ulusal Parkı'nda şans eseri denk geldiği evlilik teklifini fotoğrafladıktan sonra Twitter üzerinden çifte ulaşmaya çalışıyor.

6 Ekim günü aynı noktada poz vermesi için bir arkadaşını bekleyen Dippel, o sırada bir çiftin orada poz verdiğini görünce deklanşöre basmıştı.

Fotoğrafı çektikten sonra çiftin bulunduğu noktaya giderek onlara fotoğrafı vermek isteyen Dippel, oraya vardığında çiftin çoktan gitmiş olduğunu söylüyor.

Dippel'in çifti bulma umuduyla Twitter'a yüklediği fotoğraf yüz binlerce beğeni ve retweet alsa da çiftin kim olduğu henüz bulunamadı.

Michigan'da bir barda çalışan ve yarı zamanlı olarak fotoğrafçılık yapan 24 yaşındaki Dippel, yaşadıklarını şöyle anlatıyor:

"Yosemite'te uzun zamandır fotoğraf çekmek istiyordum. Burası kötü fotoğraf çekmenin zor olduğu bir yer.

Twitter help, idk who these two are but I hope this finds them. I took this at Taft Point at Yosemite National Park, on October 6th, 2018. pic.twitter.com/Rdzy0QqFbY

— Matthew Dippel (@DippelMatt) 17 Ekim 2018

"O noktada çekilmiş çok güzel fotoğraflar görmüştüm ve ben de çekmek istedim. Her şeyi günbatımı saatine göre planladık ve sonrasında karşılaştığım manzarayı siz de gördünüz.

"Doğru zamanda doğru yerdeydim. Etrafıma bakarak başka bir fotoğrafçının kadrajına girip girmediğimi anlamaya çalıştım ama o çifti çeken kimse yoktu."