Şans Güzelyurt’a güldü

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09/02/2022

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Şans Güzelyurt’a güldü

KKTC Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 375 bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde büyük ikramiye ‘59156’ numaralı bilete isabet etti. Bilet, Güzelyurt bayisi Aydın Yazar tarafından satıldı.

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 18 Şubat 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 375 bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 25 TL olarak, 9 Şubat 2022 (yarın) itibarıyla satışa sunulacak.

09/02/2022 08:30
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TAGS: piyango
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