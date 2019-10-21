Şans Oyunları Yasa Tasarısı'nın ivedilikle görüşülmesine Meclis'ten onay

Meclis Genel Kurulu saat 11.00 sıralarında Teberrüken Uluçay Başkanlığı’nda toplandı. Toplantıda ilk olarak Şans Oyunları Yasa Tasarısı’nın ivedilikle komitede görüşülmesine ilişkin tezkere görüşüldü. Şans Oyunları Yasa Tasarısı’nın ivediliği ‘oyçokluğu’ ile onaylandı.

Casinoların lisans yenilemesi için 3 yılda bir Bakanlar Kurulu’nun onay vermesine ilişkin düzenlemenin 30 yıla çıkarılmasına ilişkin değişiklik de içeren Şans Oyunları Yasa Tasarısı Genel Kurul’da tartışıldı.

Şans Oyunları Yasa Tasarısı’na ilişkin ivedilik isteminin gerekçesinin sorulması üzerine konuşan Maliye Bakanı Amcaoğlu, hizmete girmeyi bekleyen 3 yatırım olduğunu söyledi, “Ülkenin bu yatırımları görmezden gelme lüksü yok. Bu düzenleme onlar için… İşletmelerin de talebidir” dedi.

Konuşmaların ardından oylanan Şans Oyunları Yasa Tasarısı’nın ivediliği ‘oyçokluğu’ ile onaylandı.

21/10/2019 14:19