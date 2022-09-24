Şans oyunlarıyla ve gelir vergisi ilgili yasa tasarıları geri çekildi   

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24/09/2022

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Şans oyunlarıyla ve gelir vergisi ilgili yasa tasarıları geri çekildi   

Hükümet, şans oyunlarıyla ve gelir vergisiyle ilgili yasa tasarılarını geri çekti. Dün Cumhuriyet Meclisi’ne gönderilen “Şans Oyunları (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Şans Oyunları Hizmetleri Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve “Gelir vergisi (değişiklik)” Yasa Tasarısı”nın bugün geri çekildiği öğrenildi. Her üç yasa tasarısı yine dün Resmi Gazetede yayınlanarak, kamuoyunun bilgisine getirilmişti.   Yasa tasarılarının geri çekildiği, Meclis Başkanlığı tarafından milletvekillerine gönderilen bildirimle de duyuruldu.

24/09/2022 13:37
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TAGS: Şans oyunları, haber, kıbrıs, gelir vergisi
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