Bağımsızlık Yolu Milletvekili adayı Nazen Şansal, partisinin sokak hayvanlarına verdiği önemi vurgulayarak, “Muhalefet Programı” olarak hazırlanan parti programında pek çok başlıkta sokak hayvanlarına dikkat çekildiğini belirtti. Şansal, “Sessiz dostlarımızın da sesiyiz” dedi.

Bağımsızlık Yolu Basın Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre Şansal, yol güvenliğinden bahsedilirken sadece insanları değil hayvanları da dikkate alan bariyerler yapılması; Veteriner Dairesi’nin geliştirilerek sokak hayvanları birimi kurulması ve sokak hayvanlarının düzenli olarak kontrol edilmesi; barınakların hem mekan hem de personel olarak geliştirilmesi gibi taleplerle mücadele ettiklerini açıkladı.

Şansal, Bağımsızlık Yolu’nun, hayvanlarla sevgi ilişkisini geliştirmeyen bilakis onlara ticari mal muamelesi yapmak anlamına gelen pet shoplarda hayvan alım-satımının yasaklanması görüşünde olduğunu da ifade etti. Şansal şöyle devam etti:

“Partimizin de destekçisi olduğu Dünya Yalnız Bizim Değil Hareketi tarafından hazırlanan ve hem sokak hayvanlarını koruyucu önlemler içeren hem de hayvan deneylerini yasaklayacak olan Hayvan Refahı (Değişiklik) Yasası yıllardır Meclis’te bekletilmektedir. Bu yasanın takipçisi olacağız.”

Nazen Şansal, sokak hayvanlarının şehirlerde insanlarla birlikte yaşayabilmesi için okullara, kamu kurumlarına, iş yerlerine bakım zorunluluğu getirilmesinin de parti programlarında yer aldığını belirtti.

Çevre, ekoloji ve hayvan özgürleşmesi derslerinin, ana sınıftan başlanarak lise son sınıfa kadar müfredatta etkin yer alması ve uygulamalı olmasını savunduklarını belirten Şansal, müfredatın insan merkezci, insanı doğanın efendisi olarak gören çevrecilik anlayışıyla değil, insan-hayvan-doğa bütünlüğü (ekoloji) bakış açısıyla hazırlanması için mücadele edeceklerini ifade etti.

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21/01/2022 17:25