Şanslıyız! da haberimiz mi yok?

Yeni yıl, yeni umutların hayata dair taze fikirlerin filizlendiği zaman. Her yeni yıl dönümünde daha iyiye kavuşmak için dileklerimiz yeni başlangıç hayallerine karışıyor.

‘’Yeni’’ sözcüğünün uyandırdığı heyecan ve umut, kısa bir an için de olsa etrafımızda olan tüm olumsuzluklardan arındırma etkisi yaratıyor.

Yenilik, her zaman iyilikle eşdeğer algılanmasından dolayı yeni yıl tüm toplumlarda insanlara umut aşılıma çabasına dönüşüyor.

Oysa hepimiz biliyoruz ki yaşamın her yeni anı yepyeni mutluluklar kadar riskleri de barındırıyor. Hatta bu risklerdeki oynaklık eskiye göre hem çok fazla hem de çeşit artmış. Artık birçok konuda sınır tanımayan sorunlar risklerle karşı karşıyayız.

‘’Zamana bırak’’ ya da ‘’zaman her şeyin ilacıdır’’ sözleri eskide kalmış sözler. Yine geçmişten bugüne kadar taşıdığımız ve zaman ile ilgili bugün geçerliliği olan cümle en iyi ihtimalle ‘’zamanın nötr’’ olduğu ile ilgili olandır.

Bugün yaptığın, yapmadığın ya da her ne sebepten dolayı olursa olsun yapamadığın ile zaman lehine de aleyhine de çalışabilir.

Bugünün şartlarında bir problemin çözümü ya da fırsatın değerlendirilmesi için bir şey yapmazsan, zaman büyük ihtimal çok daha kısa zamanda aleyhine sonuçlar doğuracaktır.

Yarının mutluluğuna kavuşmanın en sağlıklı yolu, riskleri bugünden düşünüp kendimizce analiz ederek önlem almak oluşturuyor. Bunu yaparken de kontrol edebileceklerimize odaklanmak da bu önlem alma ya da fırsatı değerlendirme çabasında kritik başarı faktörüdür. Kontrol edemediğin ya da fark yaratmaktaki etkinin sınırlı olduğu konulara takılıp kalmak en kötü karar olur.

Hele bir de elimize fark yaratacak bir de fırsat geçerse bunu en iyi şekilde kullanmak lazım.

Örneğin ocak ayının hemen ikinci yarısında seçim var.

Yılbaşı akşamı yeni yıl dileklerimizi tanıdık ve sevdiklerimize söylemekle ve yazmakla kalmayalım. Son dört yılda gördüklerimiz, yaşadıklarımız ve söylediklerimiz ışığında en başta kendimize samimi olalım. Sonrasında da yeni yıla girerken iyilik dilediklerimize samimi olmak adına seçimi bir fırsat olarak görelim.

Hangi tercihlerin dileklerimizin gerçekleşmesini sağlamaya katkı sağlayacağına başkası değil biz karar vereceğiz. En önemlisi çocuklarımız ve torunlarımız için bunu düşünme ve yapma sorumluluğumuz var.

Yeni yıl ile ilgili iyi dileklerimizi bu kadar kısa bir zamanda kullanıma sokma ve test etme imkânı herkese nasip olmaz. İçinde olduğumuz toplumsal ruh halinde inanması güç, garip bir duygu ama bu açıdan bakarsanız “şanslıyız!”

Yeter ki seçmenin değerini bilelim.

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31/12/2021 08:00