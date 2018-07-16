Şantaj soruşturması sürüyor

Mahkemede Özel Soruşturma Biriminde görevli polis çavuşu, zanlıların Şubat-Mayıs 2018 tarihinde meydana gelen “özel hayatın gizliliğini ihlal”suçundan tutuklandıklarını söyledi. Polis, zanlı Didem Uçak’ın radyo görünümlü görüntü ve ses kaydı cihazı ile yatak odasında müşteki iş adamı Tekin Arhun’nun cinsel içerikli görüntülerini çektiği iddiasıyla tutuklandığını söyledi. Polis, mesele ile bağlantılı olarak Arife Oğuzoğlu, İsmail Dimilliler, Muharrem Tanrıver’in de yakalandığını anlattı.

Şantaja uğrayan iş adamı Tekin Arhun

Polis dünkü mahkemede şantaja uğrayan işadamının Tekin Arhun olduğunu açıklayarak, işadamına kurulan kumpası da açıkladı. Polis işadamı Tekin Arhun'un banka hesaplarının da ele geçirildiğini belirtti.

Polis, Lefkoşa’da bir bankada çalışan zanlı Uçak’ın görüntülerini çektiği müştekinin banka hesap bilgilerini elde edip zanlı Dimilliler ve zanlı Tanrıver’e verdiğini de aktardı. Polis, olayda kullanılan radyo görünümlü cihazın emare olarak alındığını kaydetti. Polis mesele ile bağlantılı olan zanlı Oğuzoğlu’nun fal ve büyü işleri yaptığı işyerine de operasyon düzenlediklerini açıkladı. Polis, zanlının işyerinde de masa saati görünümlü ses ve görüntü kayıt cihazı ele geçirildiğini açıkladı. Polis, zanlı Dimilliler’in evinde ve aracında yapılan aramada ise 13 canlı mermi ele geçirildiğini açıkladı.

Polis, zanlıların evlerinde ayrıca tabletler, bilgisayarlar, zanlı Oğuzoğlu ile Tanrıver’in birlikte kaldığı evde 12 kurusıkı mermi ve kurusıkı tabanca ele geçirdiklerini söyledi. Zanlıların 13 Temmuz’da mahkemeye çıkarılarak aleyhlerinde 3 gün emir alındığını, bu süre içerisinde yapılan incelemede zanlı Tanrıver’in tasarrufunda bulunan hard diskte müştekinin görüntülerinin tespit edildiğini söyleyen polis, ayrıca ses kayıtları da ele geçirdiklerini açıkladı. Polis, ses kayıtlarında zanlıların müştekiden nasıl para sızdıracaklarına dair planlama konuşmaları olduğunu, bunların araştırılacağını belirterek zanlıların 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlıların 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.