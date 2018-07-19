Şantaj zanlıları teminata bağlandı

(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da bir iş adamının cinsel içerikli görüntülerini çektikleri, banka hesaplarının yetkileri dışında açıkladıkları öne sürülerek tutuklanan bankacı Didem Uçak, medyum Arife Oğuzoğlu, Muharrem Tanrıverdi ve İsmail Dimililer soruşturmanın tamamlanmasının ardından yeniden Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren Özel Soruşturma Biriminde görevli polis çavuşu, zanlıların Şubat-Mayıs 2018 tarihinde meydana gelen “özel hayatın gizliliğini ihlal” , “Banka sırlarını açıklama”, “ zanlı Arife Oğuzoğlu’nun ayrıca büyücülük yapma, zanlı Tanrıver’in ise ek olarak telefonda taciz ve kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu” suçlarından tutuklandıklarını söyledi. Soruşturmanın tamamlandığını, zanlıların tümünün KKTC vatandaşı olduklarını kaydeden polis, teminata bağlanmaları için yeterli şahadetin mevcut olduğunu söyledi. Polis, tüm zanlıların davalarında hazır olması için teminat şartlarına bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, her zanlı için bir kefilin 120 bin TL kefalet senedi imzalaması, zanlıların her birinin 10 bin TL nakit teminat yatırması ve yurt dışına çıkış yasağı şartları ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.