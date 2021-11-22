Şantiyedeki tartışma kanlı bitti

İskele’de "yaralama ve ciddi darp" iddiasıyla iki kişi tutuklandı. Polisten verilen bilgiye göre; İskele’de bir inşaat şantiyesinin lojmanı içerisinde, dün akşam İ.K.(E-46) ve M.K.(E-27), yaşanan tartışma sonucu A.E.(E-34)’nin vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile vurup ciddi şekilde darp etti.

İ.K. elinde bulundurduğu henüz tespit edilemeyen kesici bir cisimle, A.E’nin göğüs üst kısmına vurmak suretiyle adı edilenin yaralanmasına sebep oldu. Bahse konu şahıslar tutuklandı, polis soruşturması sürüyor.

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22/11/2021 12:54