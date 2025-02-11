Santorini'de depremden daha büyük felaket! 375 yıl sonra tehlike çanları çalıyor

Santorini'de son haftalarda artan sismik hareketlilik, Ada'da yaşayan halk ve ziyaretçiler arasında büyük paniğe neden oldu.

Art arda meydana gelen depremler nedeniyle 11 binden fazla kişi Ada'yı terk ederken yetkililer, olası büyük bir depreme karşı ek güvenlik önlemleri almaya başladı.

Yetkililerin yaptığı açıklamalara göre, son iki hafta içinde büyüklükleri 3,5 ile 5,2 arasında değişen çok sayıda deprem oldu.

Bu durum hem Santorini sakinleri hem de turistler arasında tedirginliğe yol açtı.

Özellikle sahil kesimlerinde yaşayanlar, kendilerini daha güvende hissetmek amacıyla evlerini terk ederek iç kesimlere gitmeye ya da tamamen Santorini'den ayrılmaya karar verdi.

Ada'nın her zaman canlı olan turistik noktaları ise bu durumdan olumsuz etkilendi.

Ege Denizi’ndeki depremler endişe yaratırken, Prof. Dr. Ahmet Ercan, Santorini Adası’nın yaklaşık 7 kilometre altında bulunan Kolumbus Yanardağı ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Ercan, şunları söyledi:

-Kolumbos’da Mağma odasındaki cıvık külsü lavların çalkalanmaları ile derinden gelen basınçlı mağma beslenme püskürtülerini küçük depremler olarak algılıyoruz.

-Mağma odası yeterince dolunca püskürme başlayabilir.