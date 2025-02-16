Santorini'de volkanik hareketlilik uyarısı: Okullar tatil edildi

Yunanistan'da bilimsel komite, Santorini ve çevresinde volkanik hareketlilik ihtimaline karşı resmi uyarı yaptı. Uzmanlar, bölgede artan zemin deformasyonu ve sismik hareketlilik tespit ettiklerini belirtti.

Deprem Korunma ve Planlama Organizasyonu (OASP) Başkanı Profesör Efthimios Lekkas, iki bilimsel komitenin bugün yaptığı ortak toplantıda bölgedeki hareketlilikle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

1.300’den fazla deprem tespit edildi

To Vima gazetesinin haberine göre, komite, 1 Şubat’tan bu yana bölgede 3 ve üzeri büyüklüğe sahip yaklaşık 1.300 depremin kaydedildiğini açıkladı. Sismik hareketliliğin, Anydros adası çevresindeki denizaltı faylarından kaynaklandığı ve magmatik hareketlerin etkisiyle oluştuğu belirtildi.

Santorini'nin geniş bölgelerinde artan zemin deformasyonu gözlemlenirken, Kaldera içerisindeki sismik aktivitenin sabit seviyelerde olduğu ifade edildi.

Okullar tatil edildi

Yetkililer, olası risklere karşı önlem amacıyla Thira, Ios, Anafi ve Amorgos adalarında okulların 21 Şubat 2025 Cuma gününe kadar kapalı kalacağını duyurdu.

Bilimsel komitenin çarşamba günü yeniden toplanarak durumu değerlendirmesi bekleniyor.