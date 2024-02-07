Santos yeni prensini buldu… Renato Sanches kimdir, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

Orta saha transferi için harekete geçen Beşiktaş’ta gözler Renato Sanches’e çevrildi. Roma’da kiralık olarak forma giyen Portekizli oyuncu Beşiktaş’ın gündeminde öne çıkan isimlerden oldu. Roma’nın ikinci yarı planlamasında yer almayan oyuncunun ayrılma ihtimali güçlendi. Siyah beyazlı taraftarlar ise Renato Sanches’in kariyerini mercek altına aldı. Renato Sanches Benfica altyapısında futbola başlarken Bayern Münih, Roma, Lille gibi takımların formasını giydi. Peki Renato Sanches kimdir, kaç yaşında? İşte, oyuncunun kariyeri…

Beşiktaş, ara transfer sezonunun sona ermesine kısa bir zaman kala orta saha transferi için harekete geçti. Renato Sanches ismi öne çıkarken Fernando Santos’un milli takımdan öğrencisi olma ihtimali transfer ihtimalini güçlendirdi. PSG’nin sözleşmeli oyuncusu olan Renato Sanches Roma’da kiralık olarak forma giyiyordu. Renato Sanches bu sezon Serie A’da 4 karşılaşmada Avrupa Ligi’nde ise 4 karşılaşmada forma giydi. Beşiktaşlı Futbol tutkunları ise oyuncunun kariyerine odaklandı. Peki Renato Sanchez kaç yaşında, hangi kupaları kazandı? İşte, Portekizli oyuncunun kariyeri…

RENATO SANCHES KİMDİR?

Renato Sanches, genç yaşına rağmen Avrupa’nın birçok takımında forma giyme imkanı yakaladı. 18 Ağustos 1997 yılında Portekiz’de dünyaya gelen oyuncu futbol kariyerine Benfica’nın altyapısında başladı.



2015-16 sezonunda Bencifa’nın A takımına yükselen Renato Sanches gösterdiği performansla Bayern Münih’in dikkatini çekti. Renato Sanches kariyerinde Bayern Münih, Swansea, Lille, PSG ve Roma gibi takımların formasını giydi.



26 yaşındaki oyuncu Portekiz milli takımıyla 32 karşılaşmada forma giydi ve 3 gol atma başarısı gösterdi.



Merkez orta saha mevkiinde oynayan oyuncu ayrıca on numara ve ön libero pozisyonlarında görev alabiliyor.



Kulüp kariyerinde Lille formasıyla 91 karşılaşmaya çıkan oyuncu 7 gol ve 10 asistlik katkıda bulundu. Bayern Münih’te ise oynadığı 53 karşılaşmada 2 gol ve 3 asist kaydetti.