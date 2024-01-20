Santos'lu Beşiktaş'a Pendik'ten 4 gollü şok

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında konuk olduğu Siltaş Yapı Pendikspor karşısında 4-0 gibi ağır bir yenilgi aldı. Siyah-beyazlılar yeni teknik direktörü Santos'la ilk mağlubiyetini alırken Pendikspor, 8 hafta sonra galip geldi.

Trendyol Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde düşme hattındaki Siltaş Yapı Pendikspor, Beşiktaş'ı ağırladı. İki Portekizli teknik direktörü karşı karşıya getiren müasabakadan ev sahibi ekip, 4-0 galip ayrıldı.

Pendik Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi Siltaş Yapı Pendikspor, ara transferde Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Umut Nayir'iın 4. dakikada kaydettiği golle 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda Beşiktaş oyuncu değişiklikleriyle rakibi karşısında daha baskılı oynamaya çalışsa da golleri ev sahibi Pendikspor buldu. 70. dakikada Halil Akbunar ile skoru 2-0 yapan kırmızı-beyazlılar, 74'te ara transferde Kayserispor'dan renklerine bağladığı Mame Thiam ile farkı 3'e çıkardı: 3-0

8 haftadır galibiyet hasreti çeken Siltaş Yapı Pendikspor, 82. dakikada Nuno Sequeira ile farkı 4'e yükseltti: 4-0

Kalan sürede skor değişmedi ve Pendikspor, güçlü rakibini 4-0 mağlup etti.

Yeni teknik direktörü Portekili Fernando Santos ile ilk mağlubiyetini alan Beşiktaş, 35 puanda kaldı.

8 hafta sonra galip gelen düşme hattındaki Siltaş Yapı Pendiksporise puanını 19'a çıkardı. Portekizli teknik direktör Ivo Vieira'nın çalıştırdığı kırmızı-beyazlılar, bu farklı galibiyetle kümede kalma umutlarını da tazeledi.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.