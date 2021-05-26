Şanverdi: Tarihi bir buluşma gerçekleştirildi

Türkiye’nin 81 ilinden Ak Parti Gençlik Kolları Başkanları bu hafta KKTC’de çeşitli temaslarda bulundu.

Temaslar kapsamında gençlik kolları başkanları Kıbrıslı Türk gençlerle de bir araya geldi.

AK Parti KKTC Temsilciliği Gençlik Kolları Ada Başkanı Fadıl Şanverdi söz konusu buluşmanın tarihi bir buluşma olduğuna dikkat çekerek misafir perverliklerinden ötürü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ersan Saner’e teşekkür etti.

Fadıl Şanverdi’nin açıklaması şöyle:

Bu hafta, Kuzey Kıbrıs Türk gençliği ve Türkiye gençliği açısından tarihi bir hafta olmuştur.

AK Parti Gençlik Kollarımızın organizasyonunda Türkiye’den 81 İl Gençlik Kolları başkanımızı Kuzey Kıbrıs Türk gençleriyle birlikte misafir etme fırsatını bulduk.

Öncelikle, şartlar ne olursa olsun gençliğe sahip çıkan ve yetki veren liderliğiyle coğrafyamıza ümit olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyoruz.

Misafirperverlikleri ile gönüllerimizde taht kuran Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’a ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Ersan Saner’e teşekkür ediyoruz.

Kuzey Kıbrıs Türk halkı ve gençliği için büyük bir özveri ile ilgi gösteren ve her zaman yanımızda olan Sayın Cumhurbaşkanı Yarımcımız Fuat Oktay’a teşekkür ediyoruz.

81 İl Başkanı ve Genel Merkez yönetimi ile Kardeşlik bağlarını güçlendirme amacıyla yollara düşen, 2 günlük ayrıntılı bir program organize eden AK Gençlik başkanı Gençlik Kolları Genel Başkanımız Sayın Eyüp Kadir İnan’a teşekkür ediyoruz.

İki kardeş ülkenin gençleri olarak geçmişte olduğu gibi bugün de kardeşliğimizin baki olduğunu ve ilelebet süreceğini göstermiş olduk.

AK Gençler olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Kıbrıs Türk halkının haklı davasını her platformda yüksek sesle ve kararlılıkla haykırmaya devam edeceğiz.

Türkiye-KKTC gençlik buluşmasının karşılıklı ziyaretlerin yapılmasına öncülük edeceğine inanıyoruz. Tarihte ilk olarak gerçekleştirilen bu buluşma ile kardeşlik ikliminin arttırılması ve karşılıklı ziyaretlerle bu iklimin gelecek nesillere miras kalacağı inancındayız.

Buluşmaya yoğun ilgi göstererek Türkiyemizin, Edirne’den Hakkari’ye kadar 81 İlinden gelen İl başkanlarımızı bağırlarına basarak Anadolu insanı ile bütünleşen Kuzey Kıbrıs Türk gençliğine şükranlarımızı sunuyoruz.

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26/05/2021 19:16