Şanverdi tutuksuz yargılanacak!

(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen kazada bisiklet sürücüsüne çarparak ağır yaralayan salon araç sürücüsü Ahmet Şanverdi dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Trafik Şubesinde görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru, 25.08.2024 tarihinde saat 21.45 raddelerinde Lefkoşa’da Şht. Mustafa A. Ruso Caddesi boyunca YM 274 plakalı çift Kabinli aracı soldan birinci şerit içerisinde güney istikametine doğru kullanan zanlının seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan Haydar Aliyev Caddesi ile Özker Özgür Caddesi yol kavşağında bulunan Çangar Çemberine geldiğinde dikkatsiz bir şekilde çembere giriş yapması sonucu, o esnada sağından gelip doğu istikametinde çemberi dolaşmakta olan Lefkoşa’da sakin Muhammad Ahsaan yönetimindeki bisikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştıklarını söyledi. Polis memuru, kaza sonucu ağır yaralanan bisiklet sürücüsünün kaldırılmış olduğu Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Serviste yapılan ilk yardım tedavisinden sonra beyinde kanama teşhisi ile yoğun servisinde müşahede altına alındığını belirtti. Polis memuru, YM 274 plakalı araç sürücüsü zanlının suçüstü tutuklanarak hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, toplam 2 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde kazayla ilgili kamera kaydı tespit ettiklerini söyledi. Polis memuru, yaralının yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğünü, şuurunun açık olduğunu ancak hayati tehlikesinin devam ettiğini söyledi. Polis memuru, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, 37 yıldır ülkede demirci ustası olarak çalışma izniyle bulunduğunu, evli ve çocuklarıyla birlikte ülkede yaşadığını belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 30 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 300’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.



