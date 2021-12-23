Sanverler: Vatandaşın alım gücünün korunmasının dengesini sağlamak gerekiyor

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23/12/2021

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Sanverler: Vatandaşın alım gücünün korunmasının dengesini sağlamak gerekiyor

Halkın Partisi Lefkoşa milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Bir yandan esnafın, sanayicinin, yerli üreticimizin kepenk kapatmaması, bir yandan da vatandaşın alım gücünün korunmasının dengesini sağlamak gerekiyor” dedi.

Gülşah Sanver Manavoğlu’nun paylaşımı şu şekilde:

“Dünya ölçeğinde yaşanan ekonomik sıkıntıları çok daha ağır yaşayacağımız günler bizleri bekliyor.

Dün, pandeminin ilk aylarında gösterdiğimiz toplumsal mücadele ve kriz yönetimi ile başarı göstermiş bir halkız.

Bugün, bu mücadelenin çok daha çetin ve dikkatli sürdürülmesi gerekiyor. Bir yandan esnafın, sanayicinin, yerli üreticimizin kepenk kapatmaması, bir yandan da vatandaşın alım gücünün korunmasının dengesini sağlamak gerekiyor.

Toplumsal mutabakatla bu mümkündür. Hep birlikte bu günleri aşacağız.

Bu memleket sahipsiz değildir.”

23/12/2021 15:33
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