Seri tacizcinin arkadaşı hırsızlıktan tutuklandı

Ülkemize 2 ay önce turist olarak gelen ve sokakta gördüğü çocuk, kız ve kadınlara karşı cinsel saldırıda bulunan zanlı Salman Salman’la bir kumarhaneden çanta çalan zanlı Tarıq Khan da tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Vasvi Özbey zanlının, 29-30 Ekim tarihinde saat 19.40-04.20 Lefkoşada kumarhanedeki ofis içerisinde Lefkoşa'da sakin G.B.' ye ait çantadaki 250 dolar, 1 adet altın kolye, T.C. kimlik kartı, KKTC Kimlik kartı ve oğluna ait T.C. kimlik kartını sirkat edildiğini belirtti.

SUÇ ORTAĞI HIRSIZLIĞI BİRLİKTE YAPTIKLARINI İTİRAF ETTİ

Polis, zanlı Salman’ın 2 Kasım tarihinde polise yaptığı beyanda zanlı Tarıq Khan ile birlikte gittiklerini ve konu cüzdanı ofis içinden alıp, zanlı Khan’a teslim ettiğini söylediğini aktardı.

Polis, mesele ile ilgili olarak soruşturmanın yeni başladığını, alınacak olan kamera görüntülerinin incelenmesi, temin edilecek olan ifadeler ve halen aranmakta olan emarelerin mevcut olduğunu söyledi.

Polis, zanlının serbest kalması halinde alınacak kamera görüntüleri ve tanık ifadelerine ve aranmakta olan emarelere etki etmesinin kuvvetle muhtemel olduğundan tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, meselenin ciddiyetine bulgu yapıp, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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03/11/2021 11:57