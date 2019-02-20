Sapık, istinafı geri çekti

Ülkemize Türkiye’den çalışma izni ile gelen ve burada ikamet ederken 10 yaşından itibaren kendi öz kızını cinsel arzuları için yıllarca tecavüz eden ve 28 yıl hapis cezası alan sanık O.Y, istinafa yaptığı başvuruyu geri çekti. İstinaf mahkemesinde avukatsız hazır bulunan sanık O.Y, istinaf talebini geri çektiğini beyan etti. O.Y, mahkemede görev yapan basın mensuplarına saldırmaya yeltendi. Polis, sanığı engelledi.

İsminin baş harfleri O.Y olan sapık aleyhine getirilen başta 16 yaşından küçük çocuğa tecavüz ve akraba ile cinsi münasebet suçları olmak üzere toplam 8 davadan suçlu bulunup, 28 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

(Kamalı Haber)