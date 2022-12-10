Saplantılı hayranıyla davasında mahkeme karar verdi

'Fi', 'Medcezir', 'Adanalı' ve 'İkimizin Yerine' gibi yapımlarda rol alan Serenay Sarıkaya, şoförüyle Etiler'deki evine girerken takıntılı hayranı tarafından saldırıya uğramıştı. Sarıkaya, polise şikayette bulunmuştu. Şikayet üzerine gözaltına alınan şüpheli, emniyette verdiği ifadesinde Sarıkaya ile ruh eşi olduklarını belirterek "Allah katında onunla benim eş kılındığımızı hissediyor ve düşünüyorum" demişti.

KARAR AÇIKLANDI

Sarıkaya en sonunda Kades'ten yardım istemişti. Sabah'ın haberine göre, olayla ilgili soruşturma devam ederken saplantılı hayran için yeni bir karar geldi.

TEDAVİ ALTINA ALINACAK

Akıl sağlığı yerinde olmayan Tayfur D.'nin yüksek güvenlikli bir sağlık kurumunda koruma ve tedavi altına alınmasına karar verildi, 'tehdit' suçundan ise beraat etti.

30 yaşındaki oyuncu, avukatı aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak şüpheliden şikayetçi olmuş ve 2 ay uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

Oyuncunun şikayeti üzerine olayla takıntılı hayranın "Allah katında onunla benim eş kılındığımızı hissediyor ve düşünüyorum. Onun giymiş olduğu elbiselerin aynısı bende de var. Onunla görüşmek için başvurduğum her yolu yeniden deneyeceğim. Beni karşısına alıp konuşana kadar onun bulunacağı her yere gideceğim" ifadelerini kullandığı biliniyor.

Sarıkaya ise ifadesinde "Şüpheli, psikolojimi altüst etti. Canıma kastetmesi düşüncesiyle iş hayatımın durmasına ve dışarı çıkamaz hale gelmeme sebep oldu" açıklamalarına yer vermişti.

Bu habere tepkiniz:



10/12/2022 09:06