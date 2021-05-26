Sapsızoğlu başarıdan memnun

Hasan Sapsızoğlu, 1. Türkay Çavuşgil Artistik Cimnastik Kadın Minik – Küçük Müsabakalarının başarıyla gerçekleştirilmesinden ve yarışmacıların zorlu hareketleri başarıyla yapmalarından memnuniyet duyduğunu açıkladı

KKTC Cimnastik Federasyonunda Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde yarışma düzenlemişti.

Cimnastik Federasyonunda önemli görevler yapmış olan eski Cimnastik Milli Takım antrenörü Türkay Çavuşgil anısına düzenlenen yarışmada, yarışmacılar birbirinden zorlu hareketleri başarıyla yapmışlardı.

1.Türkay Çavuşgil Artistik Cimnastik Kadın Minik – Küçük Müsabakaları sonrasında KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu şu açıklamaları yaptı:

“Cimnastik Federasyonu olarak tüm olumsuzluklara rağmen faaliyetlerimize hiç ara vermeden devam ediyoruz.

Cimnastik ailemize büyük katkıları geçmiş “Hocaların hocası” rahmetli Türkay Çavuşgil hocamızın adını yaşatmak için düzenlemiş olduğumuz 1. Türkay Çavuşgil Anı Şampiyonasını başarılı bir şekilde tamamlamış bulunmaktayız. Yarışmacıların zorlu hareketleri başarıyla yapmalarından büyük memnuniyet duydum. Sporcularımızın şartlarını iyileştirdikçe başarılarının arttığını görüyoruz.

Öncelikle müsabakaya katılan tüm çocuklarımızı tebrik eder başarılarının devamını dileriz

Müsabakanın gerçekleşmesine katkı koyan Yakup Çavuşgil, kulüplerimiz, antrenörlerimiz, hakemlerimiz ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz.”

Foto: Cimnastik (Foto: Necati KÜLAHLILAR)

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26/05/2021 16:55