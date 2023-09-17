Sapsızoğlu: Bir ulus cimnastikle dirildi

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, federasyonun Lefkoşa ve Girne’de 2 gece üst üste gerçekleştirdiği organizasyonlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kıbrıs Vakıflar İdaresinin katkılarıyla gerçekleştirilen 1. İyilik Cimnastik Şöleni ve Birinci Global’ın katkılarıyla gerçekleştirilen Akdeniz’de Bir İnci Cimnastik Şöleni ile ilgili Hasan Sapsızoğlu’nun açıklamaları şöyle:

“Bir ulus cimnastikle dirildi, ayağa kalkıyor. İki gün süren cimnastik şölenlerimizde 1500 çocuğun katılımıyla, yüzlerce antrenörün kontrolünde, 59 cimnastik gösterisi sunduk.

Bu gösterileri aralarında kulüp başkanları ve yönetim kurulu üyelerinin de olduğu binlerce seyirci izledi. Organizasyon komitemiz sayesinde müthiş işlere imza attık.

Bu iki günün yapılmasını sağlayan Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Başkanı İbrahim Benter, başkan yardımcısı Mehmet Güneş, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Ertan Birinci, Tekin E. Birinci, Cansu Meryem Birinci ve destek olan herkese çok teşekkür ederiz.

6 bin çocuğumuza düzenli cimnastik yaptırarak onları her türlü kötü alışkanlıklardan uzak tutuyoruz. Başarılı sporcuları ülkemize kazandırıp, sağlıklı, özgüveni yüksek gençliği de dizayn etmeye çalışıyoruz.

Hedefimiz 10 bin çocuktur. Bu hedefe az kaldı. 4. Yılında olduğumuz bu dönemde cimnastik branşımızla tanışıp sporu bırakanlar ya da diğer branşlara geçenler olabilir. Bu yüzden 10 bini de bulmuş olabiliriz. Ama biz kalıcı 10 bin çocuk için çalışmaya devam edeceğiz.”