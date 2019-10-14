Sapsızoğlu, Çolak’ı Kutladı
Türkiye Cimnastik Federasyonu milli sporcusu İbrahim Çolak, bir ilke imza atarak Cimnastikte Büyükler Kategorisinde Dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu oldu.
14/10/2019
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KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu yayınladığı mesajla, Türkiye Cimnastik Federasyonunu, İbrahim Çolak’ı ve antrenörlerini kutladı.
Hasan Sapsızoğlu’nun açıklamaları şöyle:
''Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonasında halka aletinde altın madalya kazanarak
şampiyon oldu. Cimnastikte Büyükler Kategorisinde Dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olan sporcumuzu ve antrenörünü kutlar, emeği geçen herkesi tebrik ederiz.''