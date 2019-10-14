Sapsızoğlu, Çolak’ı Kutladı

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu yayınladığı mesajla, Türkiye Cimnastik Federasyonunu, İbrahim Çolak’ı ve antrenörlerini kutladı.

Hasan Sapsızoğlu’nun açıklamaları şöyle:

''Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonasında halka aletinde altın madalya kazanarak

şampiyon oldu. Cimnastikte Büyükler Kategorisinde Dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olan sporcumuzu ve antrenörünü kutlar, emeği geçen herkesi tebrik ederiz.''

14/10/2019 09:30