Sapsızoğlu, Göktekin ile görüştü

Hasan Sapsızoğlu, İstanbul’da birçok temaslar yaparken Türkiye Cimnastik Federasyonu başkan vekili İsmail Göktekin ile de görüşme gerçekleştirip, sporumuzu geliştirmeye devam etme yolunda her türlü desteği aldı

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, İstanbul’da düzenlenen Artistik CimnastLig müsabakalarını izlemek için gittiği İstanbul’da birçok temaslar yaptı.

Hasan Sapsızoğlu, İstanbul’da düzenlenen Artistik CimnastLig minik/küçük kızlar – erkekler müsabakası sonrasında Türkiye Cimnastik Federasyonu başkan vekili İsmail Göktekin ile yemekte ve müsabakalar esnasında bir araya geldi.

Hasan Sapsızoğlu, askerliğini ülkemizde yapan İsmail Göktekin ile yaptığı görüşmelerle ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

“İsmail Göktekin ile uzun uzadıya sporumuzu konuşma ve planlama fırsatı bulduk. İsmail Göktekin’in vatani görevini Kıbrıs' ta yaptığı dönemde Cimnastik Federasyonu eski başkanımız Mehmet Sporcuoğlu’nun desteği ile federasyon binamızda ülke sporumuza hizmet etti. Bu nedenle de İsmail Göktekin’in ülkemize olan sevgi ve sempatisi artmıştır.

Müsabakalara katılan çocuklarımızın seviyelerini iyi bulan İsmail Göktekin, özellikle 1. Ligde Türkiye 4.sü olan takımımızdan bir sonraki müsabakada ilk 3’ü beklediğini belirtti. Bu sözler bizleri daha da motive etmiştir.

Çocuklarımız için doğru planlamaları yaparak sporumuzu geliştirmeye devam edeceğiz. Bu gelişim için her türlü desteği bugüne kadar veren ve bundan sonrada yanımızda olan Türkiye Cimnastik Fedarasyonu başkanı Suat Çelen, başkan vekili İsmail Göktekin ve yönetim kurulu üyeleri ile desteği olan herkese KKTC Cimnastik Fedarasyonu ailesi olarak çok teşekkür ederiz.”

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03/12/2021 18:09