Sapsızoğlu: Protokol ülke sporuna ivme kazandıracak

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Cimnastik Federasyonu arasında 8 bin öğrenciye hizmet verebilecek, spor salonu yapılması, cimnastik spor branşının temel ilkelerinin öğretilmesi amacıyla işbirliği protokolü imzalandı. Olgun Amcaoğlu imza töreninde, Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki Cimnastik Federasyonu ekibini tebrik ederek büyük sıkıntılar içerisindeki federasyonu yürüttükleri çabalarla yeniden ayağa kaldırdıklarını söylerken, “Hedef, çocuklarımız, gençlerimiz, geleceğimizdir.” açıklamasını yaptı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Cimnastik Federasyonu arasında İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda, spor salonu yapılması, cimnastik spor branşının temel ilkelerinin öğretilmesi ve elit sporcu yetiştirilmesi amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

Protokole Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ile Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu imza koydu. İmzalanan protokole göre ilk etapta Geçitkale İlkokulu, Vadili – İnönü İlkokulu, Lefkoşa Gülen Yüzler Anaokuluna 600 metre karelik cimnastik salonu kazandırılacak. Okul saatleri içerisinde okuldaki çocukların kullanacağı salonları, okul saatleri dışında da kulüp sporcuları kullanabilecek.

Amcaoğlu: Cimnastik sporu, çocuklarımızın hayatına dokunacak

Bakanlıkta gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu, Hasan Sapsızoğlu başkanlığında tüm Cimnastik Federasyonu ekibini tebrik ederek büyük sıkıntılar içerisinde olan federasyonu yürüttükleri yoğun çabalarla yeniden ayağa kaldırdıklarını söyledi.

Ülkenin iki önemli kurumunun imza koyduğu işbirliği protokolü ile okullarda altyapı yatırımlarının destekleneceğini ve cimnastik sporunun daha da yaygınlaştırılıp çocuklarımızın hayatına dokunulacağını ifade eden Amcaoğlu, “Atılan bu adım, altyapı yatırımlarına önem verdiğimiz ve bir ivme içerisinde olduğumuz bu dönemde bizleri daha da yüreklendirmiş, cesaretlendirmiştir. Bugün hayata geçirdiğimiz ve geçireceğimiz okullar ile 8 bin öğrenciye hizmet verebilecek bir altyapıya kavuşabilmenin gereklerini yerine getirirken, sizlerin sportif anlamda böyle bir düşünce içerisine girmeniz ve çocuklarımızın gelişimi için çalışmanız çok önemli ve gurur vericidir.” dedi.

Konuşmasında “Hedef; çocuklarımız, gençlerimiz, geleceğimizdir.” vurgusu yapan Amcaoğlu, federasyonun verdiği desteğin önemine dikkat çekerek, protokolün imzalanması noktasında koydukları katkılardan dolayı Cimnastik Federasyonuna teşekkür etti.

Sapsızoğlu : Protokol ülke sporuna ivme kazandıracak ve çağ atlatacak

Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu ise yaptığı konuşmada imza koyulan protokolün ülke sporuna ivme kazandıracak ve çağ atlatacak bir işbirliği anlaşması olduğuna dikkat çekti.

Göreve geldikleri andan itibaren Cimnastik Federasyonunu ayağa kaldıracak bir çok çalışma yürüttüklerini de sözlerine ekleyen Sapsızoğlu, “Bütün branşların temelini cimnastik oluşturuyor. Sporcularımızın elde ettiği başarıların tekrarlanabilmesi ve sürekli olabilmesi için bugün burada bunun temelini atıyoruz.” diye konuştu.

Bakan Amcaoğlu’na federasyona karşı göstermiş olduğu ilgi, alaka ve destekler için de teşekkürlerini ileten Sapsızoğlu, “İnanın, kazanılacak bütün başarılar sizlerin verdiği büyük destek ve ilgi sayesinde olacaktır. Okullarımızın içerisinde giren cimnastik sporu ile ülke sporumuz tabiri caizse takla atacaktır. Bu anlamda katkı koyan herkese teşekkür ederiz.” diyerek konuşmasına son verdi.

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01/06/2021 16:33