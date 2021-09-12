Sapsızoğlu: Sayılar ve hedeflerimiz gerçekçidir

KKTC Cimnastik Federasyonu, 1. Kademe Artistik Cimnastik Yardımcı Antrenörlük Kursu tamamlandı.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonunda başlatılan kursun uygulama eğitimi Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonunda yapıldı. Kursa bizzat katılan KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu kursla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Cimnastik ailesi olarak Pazar demeden genişlemeye devam ediyoruz. 13 gündür devam eden 1. Kademe Artistik Cimnastik yardımcı antrenörlük kursumuzu tamamladık.

Bu kursta başarı elde eden 32 yeni yardımcı antrenörümüzle birlikte toplam 102 antrenörümüz oldu. Cimnastik Federasyonu olarak koymuş olduğumuz 10 bin çocuğumuza takla attırma hedefimize emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Hesap ortada, sayılar ve hedeflerimiz gerçekçidir. 100 antrenör, 100 çocuğumuza dokunduğu an hedefimiz olan 10 bine ulaşmış olacağız.

Kursumuzu başarılı bir şekilde tamamlayan takım arkadaşlarımızı tebrik ederim. Antrenörlük yaşantılarında destekçileri olmaya devam edeceğiz. Bu güzelliğin oluşmasında emeği geçen eğitim komitemize ve eğitmenlerimize çok teşekkür ederiz.”

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12/09/2021 16:42