Sapsızoğlu ve Dereliköylü, yılı salonda çalışmayla tamamladılar

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31/12/2023

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Sapsızoğlu ve Dereliköylü, yılı salonda çalışmayla tamamladılar

KKTC Cimnastik Federasyonu ve Akçay Muhtarlığı içerisinde, imece usulüyle yapımı devam eden Akçay Mehmet Erge Spor Kompleksi ile Koopbank Birkan Uzun Cimnastik Salonu’nda tamirat ve tadilat işlerinin sonuna geldik.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, yönetim kurulu üyesi Selman Toprak ve Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü yılın son günü sabahın erken saatlerinde, atıl bir ambardan sporumuza hizmet edecek bir salona dönüşen Koopbank Birkan Uzun Cimnastik Salonu’nda çalışma gerçekleştirdiler. 

Ocak ayı içerisinde açılışının yapılması hedeflenen Akçay Mehmet Erge Spor Kompleksi ile Koopbank Birkan Uzun Cimnastik Salonundaki tüm eksiklikler giderilirken, son rötuşlar yapılıyor.

 

 

 

31/12/2023 11:16
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TAGS: Sapsızoğlu ve Dereliköylü, yılı salonda çalışmayla tamamladılar
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