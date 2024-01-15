Sapsızoğlu yönetimine güven tam

ads ads ads ads
15/01/2024

ads
Sapsızoğlu yönetimine güven tam

 

KKTC Cimnastik Federasyonu’nda Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, olağan mali genel kurul gerçekleştirdi.

Cimnastik Federasyonu üyesi kulüplerin temsilcilerinin katılımıyla Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonu’nda gerçekleştirilen olağan mali genel kurulda, yönetim kurulunun hazırladığı mali rapor oy birliğiyle onaylandı.

Güven tazeleyen Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, devlet katkısının yetersizliği nedeniyle faaliyetlerini sponsorların desteğiyle sürdürürken, tesis yatırımlarını da sürdürüyor.

 

Foto: Ersin ORKOZ

 

 

15/01/2024 15:41
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Sapsızoğlu, kktc, haber
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.