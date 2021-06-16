Saraçoğlu Vakfı Bağış Sunumu Cumhurbaşkanı Tatar’ın katılımıyla yapıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu sabah Girne’de Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’nın bağış toplama amaçlı Aralık ayında yapılan yüzme etkinliği sonrası düzenlenen bağış sunumu etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, pandemi dolayısıyla bağış sunumunun geç yapıldığı etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, güzel deniziyle güzel bir adada yüzme etkinliğinin düzenlenmesinden ve ülkede yaşayan yabancıların KKTC’yi tercih ederek bağış etkinliklerine katkıda bulunmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tatar, etkinliğin, daha fazla katılımcıyla daha çok yaygınlaşması ve Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı gibi vakıflar için daha fazla bağış toplanabilmesi temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, böyle bir etkinlikle yaşlılara ve hastalara yardımcı olmak adına gösterilen hassasiyet ve farkındalığı takdir ettiğini dile getirerek, katkı koyan sponsorlara ve yüzücülere teşekkür etti.

Tatar, kendisinin hayatı boyunca sigara kullanmadığını belirterek, sağlıklı yaşamın önemine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Tatar, içinde bulunulan pandemi sürecinde sağlığın ve sağlıklı yaşamın öneminin bir kez daha ortaya çıktığını belirtti.

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16/06/2021 20:53