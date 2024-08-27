Şarap üreten Kıbrıslı Türk Forbes’ta

ads ads ads ads
27/08/2024

ads
Şarap üreten Kıbrıslı Türk Forbes’ta

 

Dünyaca ünlü Forbes Dergisi, ABD California’da yaşamını sürdüren Fahri Diner’in büyük başarını yazdı.

Fahri Diner’den California’nın Yükselen Şarap Yıldızı diye söz edildi.

Kıbrıs Doğumlu Fahri Diner, “ Kıbrıs'ta zeytinyağı yapmayı seven bir çiftçi ailesinde büyüdü” denildi

Fahri Diner’in yol ayırımı için de şöyle anlatıldı

“ Peki Florida'da mı kalacaktı? Kıbrıs'a mı geri dönecekti? Yoksa muhteşem Kaliforniya eyaletinde bir çiftlik mi bulacaktı? Fahri, büyük bir karar vermesi gerektiğinde her zaman yaptığı şeyi yaptı. Bir göle gitti ve bir taş sektirdi; eğer üç kere sektirirse, Kaliforniya'ya gidip çiftçilik kökleriyle yeniden bağ kurmak için bir çiftlik arardı. Üç kere sektirdi, bu yüzden Kaliforniya'nın her yerinde, Santa Barbara'dan Sonoma County'deki Alexander Valley'e kadar uzanan benzersiz bir mülk arama yolculuğu başladı” denildi.

Forbes, Fahri Diner’in sahibi olduğu Alexander Vadisi’ndeki şarap bağları ve çiftliğine de fotoğraflarla geniş yer ayırdı.

27/08/2024 15:21
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: haber, kıbrıs, Forbes, Fahri Diner, alexander Vadisi
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.