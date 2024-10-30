Şarap Uzmanı Cem Tilki: Şarap turizmi için daha fazla yatırım yapılmalı

Şarap turizmi denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Cem Tilki, ülkemizin bu alandaki potansiyelini Arzu Gündüzler’in sunduğu Turizm Kıbrıs programında değerlendirdi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde şarap turizmi alanında yüksek lisans yapan Tilki, aynı zamanda Final Üniversitesi'nde tam zamanlı olarak turizm dersleri veriyor ve bu alanda önemli eğitim çalışmaları yürütüyor.

"En büyük hedefim, şarap turizmini Kuzey Kıbrıs'ta sürdürülebilir bir formatta geliştirmek "

Tilki, röportajda kariyer yolculuğunu anlatırken, İngiltere'de edindiği tecrübelerle şarap alanında uzmanlaştığını belirtti. Kuzey Kıbrıs’a döndükten sonra, şarap kültürünü tanıtmak ve yaygınlaştırmak için “Wine Travelers Club” adını verdiği bir kulüp kurduğunu ifade eden Tilki, bu kulübün amacını şöyle özetledi: “Kuzey Kıbrıs’ta kaybolmaya yüz tutmuş şarap kültürünü yeniden canlandırmak, bu konuda topluma eğitimler sunmak ve şarap turizmini geliştirmek istiyoruz.”

Akademik kariyerinin yanında, Tilki öğrencilerine şarap ve yiyecek uyumunu öğretmekten, masa düzeni gibi detaylara kadar kapsamlı bir turizm eğitimi sunuyor. Tilki'nin en büyük hedefi, şarap turizmini Kuzey Kıbrıs'ta sürdürülebilir bir formatta geliştirmek ve bölgeyi bu alanda tanınır bir destinasyon haline getirmek.

"Şarap turizmi için daha fazla yatırım yapılmalı"

Röportajda ayrıca, girişimci bir ruhla hayallerini gerçekleştirdiğini belirten Tilki, Kuzey Kıbrıs'ın şarap turizminde sahip olduğu potansiyele dikkat çekerek, bu alanda daha fazla yatırım yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Cem Tilki: "Kıbrıs'ın Şarap Turizmi Potansiyelini Artırmak İçin Çalışmalarımız Sürüyor"

Kuzey Kıbrıs'ta şarap turizmini tanıtmak amacıyla yürüttüğü çalışmalardan bahseden Cem Tilki, eğitimlerini sadece tüketiciye değil, aynı zamanda otel ve restoran yöneticileri ile gastronomi okuyan öğrencilere de sunduğunu belirtti. Üniversitelerden gelen öğrencilerin kurslara yoğun ilgi gösterdiğini ve bu kurslarda katılım sertifikası verildiğini söyleyen Tilki, “4 yıldır bu kursları düzenliyoruz ve her yıl içerik kalitesini artırarak, gerek ekipman gerek insan kaynağı yatırımlarıyla daha da ileriye taşıyoruz,” dedi. Bu çabanın, Kuzey Kıbrıs’ta akademik olarak şarap turizmine ilgiyi artırmayı hedeflediğini de ekledi.

KKTC’de düzenlenecek şarap festivalleri ve etkinlikleri, turizmi canlandırmak için önemli

“Şarap turizmi, KKTC’nin potansiyelini artırmak için kritik bir alan. Yurt dışındaki gelişmeleri takip ederek, ülkemizde de benzer uygulamaların hayata geçmesini sağlamak istiyorum.” diyen Cem Tilki, girişimcilik ruhunu da ön plana çıkartarak, “Hayallerim ve planlarım girişimcilik ruhumla hayat buluyor. Vizyon geliştirmeyi ve hayal kurmayı seviyorum.” ifadesini kullandı.

Cem Tilki, KKTC’nin zengin tarihini ve coğrafi koşullarını göz önünde bulundurarak, bu bölgedeki şarap turizminin büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirtti. “Doğu Akdeniz’in iklimi ve toprak yapısı, kaliteli şarap üretimi için elverişli. Bunun yanı sıra, şarap turizmi, hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekmek için bir fırsat sunuyor.”

Tilki, “Kıbrıs’ta düzenlenecek şarap festivalleri ve etkinlikleri, turizmi canlandırmanın yanı sıra, bölgedeki üreticilerin de desteklenmesi için önemli.” diyerek bu konudaki önerilerini dile getirdi.

"Yoga ve Şarap Geceleri ile Alternatif Deneyimler Sunuyoruz"

Röportajda Tilki, son dönemde popüler olan yoga ve şarap gecelerini nasıl başlattıklarını da anlattı. Yoga gibi insanı rahatlatan, sakinleştiren bir aktiviteyi şarapla birleştirmenin dünyada birçok örneği olduğunu belirten Tilki, bu etkinliklerin şarap turizmiyle uyumlu bir şekilde Kuzey Kıbrıs'a uygun olduğunu ifade etti. “Yoga eğitmeni Münevver Hoca ile bu fikri tartıştık, başlangıçta tereddüt edenler olsa da aslında dünyada yoga ve şarabın bir araya geldiği etkinlikler oldukça yaygın. Fransa’dan Avustralya’ya birçok ülke bu tür etkinlikler düzenliyor,” diye açıkladı.

Yoga ve şarabın bir araya gelmesinin sosyo-kültürel bir zenginlik sunduğunu ve aynı zamanda turizmi canlandırarak ekonomik bir katkı sağladığını söyleyen Tilki, “Ülkemizde de şarabı birçok aktiviteyle bütünleyebiliriz, yürüyüşlerden bisiklet turlarına kadar birçok etkinlikte şarapla uyumlu bir deneyim yaratabiliriz. Yoga gibi insanı rahatlatan bir aktiviteyi şarapla buluşturmak, insanlar üzerinde benzersiz bir etkisi olan bir deneyim sunuyor,” dedi. Tilki’nin belirttiği bu etkinlikler, Kuzey Kıbrıs’ın turizm alanında daha geniş bir potansiyel barındırdığını gösteriyor.

Tilki, bu yaratıcı etkinliklerin uluslararası arenada da dikkat çektiğini vurgulayarak, “Uluslararası etkinliklere katılıyoruz, bu noktada Kuzey Kıbrıs'ın şarap turizmi haritasında yer alması için ciddi bir adım atmış durumdayız,” diye ekledi.

"Devlet üreticiyi desteklemeli"

Şarap turizminin ülkemizde gelişimini sağlamak için devletin politika geliştirerek, üreticilere hibe ve maddi-manevi destek sağlaması gerektiğini ve böylece turizmde temsil edilerek şarap turizminin geliştirilebileceğini vurguladı.

"Temsiliyetimizi bir şişe şarapla arttırabiliriz"

Şarap turizminin önemini vurgulayan Tilki, dünyada bir şişe şarabın beğenilmesi halinde insanlarda üretici ülke için merak uyandırarak o ülkeye seyahati teşvik ettiğini belirtti. Tilki bu alanda yapılacak turizm hareketlerini küçümsenmeyecek kadar büyük olduğuna dikkat çekti.

"KKTC'nin önoloji okumuş gençlere ihtiyacı var"

Şarap turizmine yönelmek isteyen gençlere tavsiyelerde bulunan Tilki, ülkenin önoloji okumuş gençlere ihtiyaç duyduğuna vurgu yaparak, gençlerin bu alanda bilimsel bilgiye sahip olarak, yenilikçi vizyon geliştirmeleri bu şekilde global yarışa girebileceğimizi belirtti.