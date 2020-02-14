Sarayda “Megxit katliamı”

Meghan Markle ve Prens Harry’nin kraliyet görevlerini bırakmalarının ardından, onlar için çalışan 15 kişinin işine son verildi. İşten çıkarma olayı İngiliz bulvar basınında ‘Megxit katliamı’ olarak duyuruldu.

Prens Harry ve Meghan Markle çifti, kraliyet görevlerini bıraktıktan sonra hayatlarını Kanada-İngiltere arasında sürdürmeye karar vermişti.

NTV'de yer alan habere göre, ‘Megxit’ olarak adlandırılan ayrılık kararı sonrası Buckingham Sarayı’ndaki ofisleri kapatılırken, Prens Harry ve Meghan Markle için çalışan 15 kişinin işine de son verildiği ortaya çıktı. İşine son verilenler arasında özel sekreter Fiona Mcilwham, iletişim şefi Sara Latham, iletişim asistanları sekreteri Marnie Gaffney yer alıyor. Bazı çalışanların diğer kraliyet üyeleri için çalışmaya devam edecekleri öne sürüldü.

Çoğunluğu danışman kadrosundan olan isimlerin işten çıkarılması, İngiliz basınında çiftin bir daha ülkeye adım atmayacağı yönündeki en kuvvetli işaret olarak yorumlandı. Olay, İngiliz bulvar gazetelerinde ‘Megxit katliamı’ olarak nitelendirildi.

14/02/2020 17:14