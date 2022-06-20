Saraydaki ırkçılık soruşturması örtbas mı edildi?

Verdiği röportajda İngiliz Kraliyet Ailesi'ni ırkçılıkla suçlayan Meghan Markle, tüm dünyanın dikkatini çekmişti. Bu durum üzerine sarayda soruşturma başlatılmıştı. Ancak bu soruşturmada pek de ileri gidilememiş gibi duruyor.

İngiliz Prens Harry ile eşi Meghan Markle, 2021’de İngiltere kraliyet ailesinden ayrılıp ABD’ye yerleşmişti. Meghan, kraliyet ailesini ırkçılıkla suçlamıştı.

Bunun üzerine kraliyet de Megan Londra’dayken saray çalışanlarına zorbalık yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı. Soruşturmanın tamamlandığı ancak soruşturma sonucunun kraliyet ile çift arasındaki gerilimi artırmamak için örtbas edildiği öne sürüldü. Soruşturmanın, sarayın insan kaynakları departmanını değişikliğe zorladığı aktarıldı.

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20/06/2022 20:01