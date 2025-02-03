''Saraydan Kız Kaçırma Operası'' Lefkoşa’da sahnelendi

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03/02/2025

''Saraydan Kız Kaçırma Operası'' Lefkoşa’da sahnelendi

Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi (DOB)  ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası iş birliğiyle ortak  prodüksiyon olarak sahnelenen W. A. Mozart’ın “Saraydan Kız kaçırma” (Die  aus dem Serail) Operası, Lefkoşa’da sanatseverlerle buluştu.

DOB’den yapılan açıklamaya göre, opera temsilleri Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Maliye Bakanı Özdemir Berova,  eski Cumhuriyet Meclisi başkanları Zorlu Töre ve Teberrüken Uluçay, çok sayıda milletvekili ve davetlilerin yanı sıra sanatseverler tarafından izlendi.

Açıklamada, prodüksiyonun sahnelenmesinde görev alan tüm paydaşlara, sanatçılara ve teknik ekibe, temsillere yoğun ilgi gösteren sanatseverlere teşekkür edildi.

Açıklamada ayrıca, “Saraydan Kız Kaçırma" prodüksiyonunun 2025’te yeniden sahnelenmesi için çalışmalar yapıldığı da belirtildi.

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TAGS: ’Saraydan Kız Kaçırma Operası, Lefkoşa’
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